Bloemendaal buigt achterstand om tegen HGC en verovert finaleplaats tegen Pinoké

De hockeyers van Bloemendaal kunnen zich gaan voorbereiden op een duel om de landstitel. In een golvend derde duel in de halve finale van de play-offs versloeg de ploeg van trainer Rick Mathijssen het Wassenaarse HGC met 2-1, waarmee Bloemendaal de best-of-3 series in zijn voordeel besliste.

Bloemendaal treft in de finale Pinoké, dat zaterdag de verhitte burenruzie - met daarin een racisme-rel en vuurwerk - won van Amsterdam. Het eerste duel in de finale (ook best-of-3) is donderdag om 14.45 uur.

Achterstand omgebogen

Het spektakel in het beslissende duel tussen Bloemendaal en HGC kwam pas in het derde kwart. HGC kwam via Alan Forsyth op voorsprong. De aanvaller tikte een lange bal vanaf het middenveld door de benen van Bloemendaal-doelman Maurits Visser.

De angst sloeg de fans van de thuisploeg om het hart. Het zal toch niet nog eens binnen 24 uur? Nadat Bloemendaal vorige week het eerste duel eenvoudig met 3-0 had gewonnen in Wassenaar, ging het zaterdag verrassend op eigen veld onderuit: 1-3 waardoor dit beslissende duel volgde.