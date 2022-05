Verstappen grijpt WK-leiding na sterke bandenstrategie en uitvallen Leclerc

Max Verstappen heeft voor de tweede keer in zijn Formule 1-loopbaan de Grand Prix van Spanje gewonnen. De Red Bull-coureur nam door de winst ook de leiding in het WK-klassement over van Charles Leclerc, die in de 27ste ronde de race moest staken vanwege motorproblemen. De winst van Verstappen kwam mede tot stand door een ijzersterke bandenstrategie van Red Bull, waardoor hij zich van de vierde plaats halverwege de race rap naar voren kon manoeuvreren.

Stand in het WK - NOS

Verstappen moest zich in de race terugvechten. Hij startte als tweede, bleef in de buurt van koploper Leclerc, maar vloog in de tiende ronde door een onverwachte windvlaag van de baan, iets wat Leclercs Ferrari-ploeggenoot Carlos Sainz ook al was overkomen. Verstappen zakte daardoor terug naar de vierde plaats. Verstappen ging ploeggenoot Sergio Pérez daarna al snel voorbij, maar in zijn jacht op nummer twee George Russell (Mercedes) haperde zijn DRS en hij bleef rondenlang achter hem hangen. Leclerc: 'Lost power!' Vooraan leek Leclerc fluitend op weg naar zijn derde zege van het jaar, maar opeens klonk er "lost power!" over de boordradio en was de race voor de Monegask voorbij.

Charles Leclerc wordt naar binnen gereden nadat hij is uitgevallen in de GP van Spanje - AFP