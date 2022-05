Van de Zandschulp en Griekspoor zegevieren op openingsdag Roland Garros

Eerder deze week spraken we met Botic van de Zandschulp over zijn geplaatste status en kansen op Roland Garros.

De Italiaan Fabio Fognini of de Australiër Alexei Popyrin wordt in de tweede ronde de volgende opponent voor Van de Zandschulp.

Van de Zandschulp ondervond anderhalve set veel weerstand van Kotov, de nummer 143 van de wereld die in Parijs zijn grandslamdebuut maakte. De Nederlander won met overtuigend spel (goede service, prima voetenwerk en weinig fouten) de eerste set, maar daarna was Kotov ineens zo vast als een huis.

Op 5-4 miste hij een setpunt na een onderhandse service van de grillige Davidovich Fokina, maar setpunt drie was wel raak. In de vierde set had hij genoeg aan een break op 4-3.

Griekspoor trof in Davidovich Fokina een geduchte opponent die vorig jaar in Parijs nog de kwartfinales haalde. De Spanjaard bereikte onlangs de finale op het masterstoernooi van Monte Carlo, onder meer dankzij een zege op Novak Djokovic.

Dominic Thiem bleef in de eerste ronde steken. De verliezend finalist van 2018 en 2019 boog in Parijs met 3-6, 2-6, 4-6 voor de Boliviaan Hugo Dellien.

Thiem won in 2020 de US Open en was dat jaar de nummer drie van de wereld. Hij worstelde tijdens de coronapandemie met zijn vorm en met een polsblessure. Eind maart maakte de 28-jarige Oostenrijker zijn rentree, maar sindsdien speelde hij zes partijen en won hij maar één set.

Hij is inmiddels op de wereldranglijst gezakt naar de 194ste plaats.

Roland Garros is in volle gang, maar Roger Federer bracht een bezoek aan de Grand Prix van Spanje in Barcelona. De Zwitser is nog altijd geblesseerd aan zijn rug, maar vertelt dat hij verder zich op zijn gemak voelt: