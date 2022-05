Van de Zandschulp door op Roland Garros na winst tegen Russische qualifier

Botic van de Zandschulp heeft net als vorig jaar de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De als 26ste geplaatste Veenendaler won met 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 van qualifier Pavel Kotov.

De 23-jarige Rus, de nummer 143 van de wereld, maakte zijn grandslamdebuut in Parijs en kon het Van de Zandschulp anderhalve set lang lastig maken.

Onze landgenoot won met overtuigend spel (goede service, prima voetenwerk en weinig fouten) de eerste set, maar daarna was Kotov ineens zo vast als een huis.

Van de Zandschulp raakte geïrriteerd, ook omdat hij de nodige kansen miste. Halverwege de derde set ging het weer lopen, waarna het gedaan was met Kotov.

Exit Thiem

Dominic Thiem bleef in de eerste ronde steken. De verliezend finalist van 2018 en 2019 boog in Parijs met 3-6, 2-6, 4-6 voor de Boliviaan Hugo Dellien.

Thiem won in 2020 de US Open en was dat jaar de nummer drie van de wereld. Hij worstelde tijdens de coronapandemie met zijn vorm en met een polsblessure.

Eind maart maakte de 28-jarige Oostenrijker zijn rentree, maar sindsdien speelde hij zes partijen en won hij maar één set. Hij is inmiddels op de wereldranglijst gezakt naar de 194ste plaats.