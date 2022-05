Vollering wint slotetappe, Labous pakt eindoverwinning in Burgos

Demi Vollering heeft zondagmiddag de slotetappe in de Ronde van Burgos gewonnen. De renster van SD Worx kwam solo over de meet. De Française Juliette Labous volgde op 17 seconden en kaapte de eindoverwinning voor de neus van de Spaanse Mavi García weg.

De vierde etappe eindigde na 125,1 km op de Lagunas de Neila, een klim van de buitencategorie van 11,8 km à 6,3%. Op 6,4 kilometer van de finish vertrok Vollering met Labous en de Colombiaanse Paula Andrea Patino uit de groep favorieten. Ze schudde haar opponenten één voor één van zich af.

Vollering was eerder deze maand de beste in de Ronde van Itzulia waarin ze alle drie de etappes won.

Valpartij Vollering

De zege is een opsteker voor Vollering, die deze week hard ten val kwam in de eendaagse koers Durango-Durango. In het klassement eindigde ze als derde.

Shirin van Anrooij (Trek) kwam als zevende over de finish en sloot de vierdaagse etappekoers af als zesde in het algemeen klassement.