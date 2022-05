Publicaties over online goksector op Curaçao mogen doorgaan van rechter

De Groene Amsterdammer en het programma Argos van de VPRO mogen volgende week gewoon doorgaan met een voorgenomen publicatie en uitzending over de onlinegoksector op Curaçao. Dat heeft de rechtbank Amsterdam in kort geding bepaald.

Het Curaçaose gokbedrijf Cyberluck had de rechter gevraagd de publicaties vooraf te verbieden. Onderzoeksplatform Investico, die samen met beide media het onderzoek uitvoert, had in het kader van hoor en wederhoor vragen gesteld aan het gokbedrijf. Zonder de inhoud van de publicaties te kennen, waren die vragen reden genoeg voor Cyberluck om een verbod te eisen.

De zaak draait vooral om uitspraken die in de Groene en Argos zouden worden gedaan over de vermoedelijke illegaliteit van het verstrekken van sublicenties door de goksector zelf.

Duizenden goksites

Cyberluck is een van de zeven vergunninghouders op Curaçao die online goksites mag aanbieden. Maar in de praktijk heeft het bedrijf dat uitbesteed aan derden via zogenaamde sublicenties. Follow the Money heeft eerder becijferd dat er op die manier een wildgroei is ontstaan van zo'n duizend bedrijven op het eiland, die ongeveer 12.000 goksites exploiteren.

Die constructie is dubieus omdat de Curaçaose wetgeving een onderverdeling van vergunningen in master- en sublicenties en het overdragen van de verantwoordelijkheden die daarbij horen niet mogelijk maakt. De overheid in Willemstad noemt dat ongewenst omdat er daardoor geen toezicht kan worden gehouden, zodat er een risico is op witwassen.

Wat in beginsel wel mag, is het uitbesteden van de exploitatie van websites aan derden. Cyberluck noemt zijn handelen in deze sublicenties daarom legaal. Wie anders zegt, kan een rechtszaak verwachten, zo blijkt nu opnieuw bij de voorgenomen verhalen van Argos en De Groene Amsterdammer.

De rechter in Amsterdam stelt in zijn vonnis dat op voorhand en zonder publicatie niet valt vast te stellen of de inhoud van het artikel en het radioprogramma onrechtmatig zal zijn tegen Cyberluck. Een verbod vooraf past dan ook niet, volgens de rechter.