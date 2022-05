Opluchting in Losser na ongeluk met huifkar: 'Engeltje op onze schouder gehad'

De vier personen die na het ongeluk met een huifkar in Losser naar het ziekenhuis zijn gebracht, maken het naar omstandigheden goed. Dat zegt waarnemend burgemeester Gerrit Jan Kok van de gemeente Losser tegen RTV Oost. Bij het ongeluk gisteren raakten al met al twintig mensen gewond.

Bij het vieren van het behaalde kampioenschap werd een voetbalteam van KVV Losser gisteren traditiegetrouw door het dorp gereden op een huifkar, voortgetrokken door een trekker. Het ging mis toen de trekker een bocht nam en de huifkar kantelde.

Paniek

De paniek was vlak na het ongeval groot, zegt Rogier van Vliet, voorzitter van KVV Losser tegen RTV Oost. "Toen ik hier gisteren vlak na het ongeval kwam, leek het de verkeerde kant op te kunnen gaan", zegt hij. "Ik trof veel hulpdiensten aan. Het duurde even voordat duidelijk was hoe het met iedereen ging."

Vanochtend waren de meeste teamleden alweer in de voetbalkantine om samen van de schrik te bekomen. Er overheerst volgens Van Vliet vooral een gevoel van opluchting. "De berichten van de personen die naar het ziekenhuis zijn geweest, zijn dermate positief dat we vooral mogen spreken van enorme schrik en een engeltje op onze schouder. We zijn opgelucht dat men er redelijk ongeschonden uitgekomen is."

De zestien andere jongeren die op de kar stonden, raakten lichtgewond. "Daarbij moet je denken aan snijwonden en kneuzingen, dat soort verwondingen."

'Stemming is goed'

Burgemeester Kok bezocht zowel gisteravond als vanochtend de leden van KVV Losser. "De stemming bij de club is goed. Dat klinkt heel raar, maar zo is het wel. Je ziet ook dat het een heel hechte club is, een club die ook naar elkaar omkijkt. Dat kenmerkt ook wel de Losserse gemeenschap."

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart om de toedracht te achterhalen. Gisteravond heeft de politie ter plaatse sporenonderzoek gedaan en de tractor en huifkar zijn in beslag genomen.

Verder zijn getuigen en betrokkenen gehoord en is bij de bestuurder van de trekker, een 16-jarige jongen, een alcohol- en drugstest afgenomen. Volgens de politie waren ze allebei negatief. De politie roept getuigen op om alle informatie en beelden te delen die verder kunnen helpen bij het onderzoek.

Verboden?

Volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) is het verboden personen te vervoeren in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets.

Het is wel mogelijk als de gemeente daarvoor een ontheffing verleent. Of de gemeente Losser dat heeft gedaan, is onbekend. De gemeente was niet bereikbaar voor commentaar. De politie kon niet zeggen of er bij dit ongeluk sprake was van een overtreding. "Dat onderzoeken we nog", aldus een woordvoerder.