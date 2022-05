Onvrede van Russische militairen over legerleiding komt iets meer naar buiten

Volgens Laura Starink van kenniscentrum Raam op Rusland hebben meer hoge militairen zorgen over de prestaties van het Russische leger, maar lijken zij de koers niet te kunnen veranderen. "Het geval van Chodarjonok laat zien dat er aan de militaire top mensen zijn die doorhebben dat dit totaal niet deugt, maar dat die uiteindelijk weinig in de melk te brokkelen hebben."

Extraordinary exchange on Russian state TV’s top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…we’re in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk

Een ander voorbeeld is Igor Girkin: de oud-FSB'er, legerleider in de Donbas en MH17-verdachte zegt ook dat Rusland er slecht voor staat. "Maar hij heeft een radicaler standpunt: hij wil een algemene mobilisatie van alle volwassen mannen, om het tij te kunnen keren", zegt Starink.

De kritiek richt zich doorgaans niet op het beleid van Poetin, of op de keuze om Oekraïne binnen te vallen. Vaker is men ontevreden over hoe er oorlog wordt gevoerd. "Dat is ook logisch, want het is een enorme afgang", zegt Starink. "Qua mentaliteit en discipline leggen de Russen het af."

Gedisciplineerd

Een paar dagen na zijn uitspraken verscheen Chodarjonok opnieuw op tv, met een totaal andere toon: de Russische legerleiding noemt hij 'superieur', berichten over een Oekraïens tegenoffensief zijn 'geruchten' en de Amerikaanse wapens zullen snel worden verwoest.

Er is veel speculatie over of hij op de vingers is getikt, door het Kremlin of door het televisieprogramma zelf. "Hij is blijkbaar gedisciplineerd", zegt Starink, "maar ik denk dat hij zijn woorden van maandag wel degelijk meende."