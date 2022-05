Hubert Fermina, eerste Kamerlid met Antilliaanse achtergrond, overleden

Oud-Tweede Kamerlid voor D66 Hubert Fermina is op 74-jarige leeftijd overleden. De geboren Curaçaoënaar was in de jaren 90 de eerste Nederlander met een Antilliaanse achtergrond in de Tweede Kamer.

In zijn periode van 1994 tot 1998 was Fermina woordvoerder op de thema's welzijn, minderhedenbeleid en Antilliaanse zaken. Drie jaar geleden zei hij in een interview met Trouw dat het politieke spel hem niet lag. "Ik zat niet op de eerste Kamerrij, maar was veel op werkbezoek en in contact met burgers, zo kwam ik in de krant als het feestende Kamerlid."

Bijzonder en hoopgevend leven

Na die termijn kwam Fermina op een onverkiesbare plaats op de lijst. "Hoewel ik teleurgesteld was (...) snapte ik 't wel. Ik was geen politiek dier." Hij werd vervolgens directeur van het Landelijk Bureau ter bestrijding van rassendiscriminatie. Ook bleef Fermina actief bij de partij, onder meer als vertrouwenspersoon.

D66-partijleider Kaag noemt Fermina een "geliefd mens en inspirerend politicus". "Zijn overlijden is droevig, maar zijn leven bijzonder en hoopgevend." Fractievoorzitter Paternotte roemt Fermina om zijn strijd voor lhbti-rechten en tegen racisme. "Wat zullen we hem missen."