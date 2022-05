Outsider Jabeur verrassend snel uitgeschakeld op Roland Garros

Ons Jabeur is in de eerste ronde van Roland Garros verrassend uitgeschakeld. De Tunesische nummer zes van de wereld verloor met 6-3, 6-7 (4), 5-7 van Magda Linette, de mondiale nummer 56.

Jabeur won onlangs het graveltoernooi van Madrid en haalde in Charleston en Rome de finale. Vorig jaar ontmoette ze Linette in Parijs in de derde ronde en toen gunde ze de 30-jarige Poolse na de verloren eerste set nog maar één game.

Ditmaal kwam Jabeur lange tijd niet in de problemen. Op 6-3, 4-3 miste ze echter drie breekkansen op rij en Linette wist ondanks een bovenbeenblessure daarna haar niveau op te schroeven. Met harde groundstrokes en returns wist de Poolse knap het tij te keren.