Hari vecht in oktober tegen debuterende Overeem

Het is de derde keer dat beide kickboksers elkaar treffen in de ring. Overeem en Hari stonden in 2008 en 2009 al eens tegenover elkaar. Beiden wonnen een keer van elkaar, allebei via knock-out.

Kickbokser Badr Hari (37) vecht in oktober tegen Alistair Overeem (42). Dat heeft kickboksorganisatie Glory bekendgemaakt. De 42-jarige Overeem maakt dan zijn debuut bij Glory. Hij moest zich eerder terugtrekken voor het gevecht met Glory-kampioen Rico Verhoeven door een blessure.

Hari stond voor het laatst in de ring tijdens het uit de hand gelopen evenement in het Belgische Hasselt. Het gevecht met Arkadiusz Wrzosek werd gestaakt na vechtpartijen in de zaal. Hari wacht al jaren op een overwinning: zijn laatste winstpartij dateert uit 2015.

Jamal Ben Saddik zal in juni weer in de ring verschijnen. De Belg zag zijn gevecht in Hasselt tegen Levi Rigters niet doorgaan vanwege de rellen die uitbraken.