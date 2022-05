Haagse vierdeklassewedstrijd eindigt in 37-1

Een bizarre uitslag gisteren bij een voetbalwedstrijd tussen twee Haagse clubs in de vierde klasse F van het amateurvoetbal. SV Houtwijk won met maar liefst 1-37 bij HMSH.

Omroep West schrijft dat de thuisclub tijdens de rust al tegen een achterstand van 0-17 aankeek. Vlak na de rust kreeg een van de spelers van HMSH eerst rood, waarna de keeper van die club ook nog eens geblesseerd uitviel. Mede daardoor wist Houtwijk nog eens twintig doelpunten te maken.

De eclatante zege blies de strijd om het kampioenschap nieuw leven in. SV Houtwijk en titelconcurrent MSV'71 uit Maassluis gaan samen aan kop, en tot dit weekend was het doelsaldo van MSV'71 veel beter.

Die ploeg won zelf gisteren eerder op de dag met 10-0 en leek dus goede zaken te doen, maar dat was buiten de 1-37 in Den Haag gerekend. Nu staat Houtwijk aan kop met een beter doelsaldo (+71 tegenover +66).

'Vrij ontstemd en grote twijfels'

Bestuurder Martin van Zweden van MSV'71 zegt tegen De Telegraaf vraagtekens te hebben bij de uitslag. "We zijn vrij ontstemd en hebben grote twijfels", zegt Van Zweden, die een grote uitslag van '20-0' wel had verwacht tegen HSMH. "HMSH verloor vorige week nog met 17-0. Maar dit betekent dat er om de twee minuten ongeveer een goal is gevallen. Dat is bizar."

De club wil de zaak voorleggen bij de KNVB. "Onze voorzitter gaat hier wel iets mee doen, maar we weten ook dat je er waarschijnlijk weinig mee kunt", aldus Van Zweden. "Al heeft de keeper daar de hele wedstrijd naast de goal gestaan of zich opgetrokken aan de lat, dan zal het misschien nóg de vraag zijn of hij dit mag doen. Maar het gaat wel ergens om, want ook wij willen dolgraag promoveren naar de derde klasse."