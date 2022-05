Amerikaanse fabrikant maakt excuses voor grote tekorten babyvoeding

De topman van het Amerikaanse babyvoedingbedrijf Abbott heeft zijn excuses aangeboden voor de grote tekorten aan babyvoeding in de Verenigde Staten. "We zeggen sorry tegen alle gezinnen die we in de steek hebben gelaten", zegt ceo Robert Ford in een open brief in The Washington Post.

Twee baby's overleden in februari aan een bacteriële infectie en ook werden twee kinderen ernstig ziek; volgens warenautoriteit FDA was dat mogelijk het gevolg van een productiefout in een van de fabrieken. De productie werd vervolgens stilgelegd en voorraden werden teruggeroepen. De fabriek in Michigan was verantwoordelijk voor 25 procent van de Amerikaanse babyvoedingproductie.

Volgens topman Ford is uit onderzoek gebleken dat de vier gevallen niet veroorzaakt zijn door het binnenkrijgen van de babyvoeding. Toch was het terugroepen de enige optie, zegt Ford: "We nemen geen risico als het over de gezondheid van kinderen gaat."

Ook door het tekort aan babyvoeding zijn kinderen in het ziekenhuis beland. Abbott maakt 5 miljoen dollar vrij om families bij te staan met de medische kosten. Alle producten van het bedrijf die nu in de schappen liggen, zijn veilig, zegt Ford: "Alles wat beschikbaar is, heeft een stevige inspectie doorstaan en is klaar voor jullie baby's."