Excelsior maakt zich op voor finale tegen ADO: 'Zal ontzettend aan elkaar gewaagd zijn'

Excelsior zorgde voor een flinke stunt door in de halve finales van de nacompetitie Heracles uit te schakelen. Om de eredivisie te bereiken moet ADO Den Haag over twee duels verslagen moeten worden. Marinus Dijkhuizen, trainer van de Kralingers, weet dat dat geen gemakkelijke opgave wordt.

De uitschakeling van Heracles was een verrassing, maar na de 0-3 zege van Excelsior in eigen huis was degradatie eigenlijk al onafwendbaar. "Toch is het op zichzelf bijzonder dat wij een eredivisieploeg uitschakelen", vindt Dijkhuizen.

'Qua timing dodelijk'

De trainer zag dat de klap die op Woudestein uit was gedeeld, ook zaterdag nog doorwerkte. "Je merkt dat ze niet vol vertrouwen waren. Toch kwamen wij in de eerste helft in de handelingssnelheid tekort. Daarna zijn we gelukkig blijven voetballen en was de 1-1 ook qua timing dodelijk."