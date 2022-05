Oekraïne vreest dat Sjevjerodonetsk het nieuwe Marioepol wordt

De gouverneur van de regio, Serhij Hajdaj, meldt dat de stad Sjevjerodonetsk dag en nacht wordt gebombardeerd en dat daarbij tot nu toe twaalf doden en meer dan veertig gewonden zijn gevallen. "De Russen zijn Sjevjerodonetsk net als Marioepol aan het vernietigen", stelde hij gisteren op Telegram. Maar het is volgens hem onzin dat de regio Loegansk bijna volledig in Russische handen is, zoals de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe beweert.

Oekraïense militairen hebben naar eigen zeggen gisteren meer dan tien aanvallen afgeslagen in de regio's Donetsk en Loegansk. De strijd lijkt vooral in Loegansk toe te nemen.

Het Russische offensief in de Donbas-regio in het oosten van Oekraïne neemt toe, melden de Oekraïense autoriteiten. Na de inname van de Azovstalfabriek in Marioepol in het zuiden, lijken de Russische strijdkrachten zich te hebben verplaatst naar het oosten.

Gisteren werd een klooster geëvacueerd in Bogoroditsjne, ten noorden van Slovjansk, nadat het was geraakt bij een Russische luchtaanval. Ongeveer honderd monniken, nonnen en kinderen konden zich in veiligheid brengen in de kelder van de kerk, waar ze zich enkele dagen schuilhielden.

Situatie "extreem lastig"

De Oekraïense president Zelensky zei dat de situatie in de Donbas "extreem lastig" is. Volgens hem houdt het Oekraïense leger behalve in Sjevjerodonetsk ook in onder meer Slovjansk stand. Daar is de afgelopen dagen eveneens zwaar gevochten.

Zelensky zei in zijn dagelijkse tv-toespraak dat zijn land het zou kunnen winnen van de Russen op het slagveld, maar dat de oorlog alleen kan worden beëindigd aan de onderhandelingstafel. Dat zal niet eenvoudig worden, omdat beide partijen niet bereid zijn gebied op te geven. De laatste besprekingen waren volgens Russische persbureaus op 22 april.