Van de Zandschulp waarschuwt concurrentie Roland Garros: 'Kom maar op'

De jeugd komt bij zijn training kijken, wil hetzelfde tennisshirt dragen en wil met hem op de foto. Ook de media- en sponsorverzoeken zijn flink toegenomen. De wereld van Botic van de Zandschulp verandert in rap tempo. En hij vindt het allemaal best.

Het is het gevolg van de flinke stappen die Van de Zandschulp momenteel maakt in het internationale tennis. Hij is door zijn recente goede resultaten de mondiale topdertig binnengestapt en heeft daardoor een geplaatste status op Roland Garros, dat zondag van start gaat. Hierdoor ontloopt hij in de openingsrondes een wereldtopper.

Robin Haase was op de US Open in 2017 de laatste Nederlander die een geplaatste status had. En gaan we nog verder terug, dan komen we bij Sjeng Schalken uit tijdens Wimbledon in 2004.

Ter vergelijking: precies een jaar geleden was hij nog de nummer 154 van de wereld en speelde hij op Roland Garros het kwalificatietoernooi.

In de arm knijpen

"Nee, ik knijp mezelf nog niet echt in de arm hoe het nu gaat, want toen ik vorig jaar voor het eerst reguliere ATP-toernooien ging spelen, had ik meteen het gevoel dat ik goed mee kon komen", zegt Van de Zandschulp, terugkijkend naar het najaar van 2021. "Dus ik had ook meteen het gevoel dat ik op dit niveau thuishoor."