Gelauwerd filmmaker Heddy Honigmann (70) overleden

Filmmaker Heddy Honigmann is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie laten weten aan persbureau ANP. Honigmann was al een tijd ziek, ze leed aan MS en kanker.

Honigmann heeft tientallen speelfilms en documentaires gemaakt. Ze won tweemaal een Gouden Kalf voor haar documentaires: in 2000 voor Crazy en in 2006 voor de film Forever. Andere titels zijn Metaal en Melancholie, O Amor Natural, Het Ondergronds Orkest, Hersenschimmen en Tot Ziens.

Honigmann werd in 1951 geboren in de Peruaanse hoofdstad Lima. Eind jaren 70 vestigde ze zich in Nederland. In 2016 kreeg ze de Prins Bernhard Cultuurprijs.