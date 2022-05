Stille kracht Aursnes is belichaming van 'geen woorden, maar daden' bij Feyenoord

- "Ik voel me thuis in Noorwegen, waar ik vandaan kom."

Van de elf spelers die woensdag namens Feyenoord aan de Conference League-finale beginnen, is hij misschien wel de meest onbekende. Aursnes speelt zijn wedstrijden vaak zo onopvallend dat hij haast onzichtbaar is.

Mede door het goede spel van Aursnes zit Jens Toornstra de laatste maanden vaak op de bank. De aanvoerder van Feyenoord is desondanks erg positief over trainer Arne Slot:

Dat werk is vooral andere spelers beter laten spelen. Met één of twee balcontacten probeert Aursnes andere middenvelders of aanvallers in stelling te brengen. "Vroeger was ik meer een box-to-box-middenvelder, maar ik vind mijn huidige rol prettig. Het maakt mij niet uit als andere spelers de ster zijn."

De spelversneller speelde dit seizoen liefst 33 eredivisieduels en 12 Europese wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij welgeteld één treffer maakte. Toch is hij uitgegroeid tot een onmisbare schakel in het elftal van de Rotterdammers.

Niet verrast door succes

"Het is een lange reis geweest, hè? Voordat ik kwam, verloor Feyenoord al bijna van Drita uit Kosovo", blikt hij terug op zijn eerste seizoen in Nederland.

Toch is hij niet verrast dat Feyenoord aan het einde van de lange reis voor het eerst sinds twintig jaar weer in een Europese finale staat. "We geloofden in onszelf, we zijn fit en hebben een goede staf. Dat is allemaal erg belangrijk geweest."