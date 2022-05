Horner: 'Max kwam in Barcelona, stapte in, zag, greep de leiding en won'

Ruim zes jaar geleden schreef Max Verstappen autosporthistorie op de plek waar vandaag de zesde Formule 1-race van het seizoen plaatsvindt. Op het Circuit de Catalunya won hij in zijn eerste race voor Red Bull Racing meteen de Grand Prix van Spanje. Achttien jaar was hij pas destijds, de jongste grand prix-winnaar ooit.

Verstappens teambaas Christian Horner wist niet wat hem overkwam op 15 mei 2016. Een terugblik.

De Grand Prix van Spanje was in 2016 de eerste race die Max Verstappen reed voor uw renstal. Na ruim een jaar bij kweekvijver en middenmoter Toro Rosso vond u hem al rijp voor de sprong naar het topteam. Hoe werd dat besluit destijds genomen?

"We waren er al een tijd op aan het broeden. Daniil Kvyat had het al zwaar vanaf de eerste rondjes met de auto in de wintertest, ook hier in Barcelona. Het begin van zijn seizoen liep niet lekker en in zijn thuisrace in Sotsji ging het weer mis en veroorzaakte hij een crash."

"We hebben bij Red Bull de luxe dat we twee renstallen hebben. Daardoor kunnen we coureurs van cockpit laten wisselen. En dat deden we. We waren ervan overtuigd dat dat positief kon uitpakken voor beide coureurs."

Hoe riskant was dat besluit?

"Natuurlijk beseften we dat Max eigenlijk veel te weinig ervaring had en dat het een enorm nadeel was dat hij nog geen meter met onze auto had gereden. Maar we waren ervan overtuigd dat hij het waar zou maken. We hadden allang gezien dat hij een extreem talent was. Een heel erg speciale coureur."