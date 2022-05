Inspiratiebron of georganiseerde hypocrisie? Elite is weer bijeen in Davos

Weinig organisaties zorgen voor zo veel verdeeldheid, tot complottheorieën aan toe, als het World Economic Forum (WEF). In het exclusieve Zwitserse skioord Davos vindt de jaarlijkse ontmoeting van de organisatie plaats. De editie van 2022 is vandaag tot en met donderdag.

Stel je een evenement voor waar miljardairs met privévliegtuigen naartoe vliegen om hun zorgen uit te spreken over klimaatverandering, waar empathisch gesproken wordt over ongelijkheid maar 's avonds uitbundige cocktailparty's zijn en waar plechtige beloften over rekenschap afleggen worden uitgewisseld in besloten bijeenkomsten. Ook dát is Davos.

Premier Rutte is in Davos op dinsdag en woensdag. Nog zes andere Nederlandse bewindslieden nemen deel, net als koningin Máxima. Vanuit het Nederlandse bedrijfsleven geven onder anderen Schiphol-baas Dick Benschop, president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot en Rabobank-topman Wiebe Draijer acte de présence.

Elke jaarlijkse ontmoeting krijgt een thema. Dit jaar is het History at a Turning Point: Government Policies and Business Strategies. Volgens het WEF is dit een van de meest urgente ontmoetingen uit de laatste decennia, tegen de achtergrond van een pandemie "die eens per eeuw voorkomt" en de oorlog in Oekraïne, die grote geopolitieke gevolgen heeft.

Zo'n 2500 deelnemers bespreken wisselende thema's en mondiale problemen, tijdens openbare lezingen en discussies, besloten sessies en tête-à-têtes."De week is redelijk overweldigend", zegt Mark Vernooij, partner bij leiderschapsinstituut THNK. Hij was een paar keer aanwezig in Davos. "In korte tijd tref je een heleboel mensen in levenden lijve en dat werkt heel efficiënt. Het doel is mensen samen te brengen om de wereld een beetje beter te maken."

Discrete diplomatie

Daarvoor biedt Davos de uitgelezen kans, want op geen andere plek komen leiders uit politiek, bedrijfsleven, wetenschap en activisme bijeen. En als iedereen weer naar huis gaat, zijn er afspraken gemaakt over de energietransitie, armoedebestrijding of digitalisering. Tenminste, zo presenteert het WEF het zelf graag.

"Het is een plek om zaken te doen. Iedereen gebruikt het voor zijn eigen doel", zegt de Zweedse onderzoeker Adrienne Sörbom. Ze is een van de auteurs van Discreet Power, How The World Economic Forum Shapes Market Agendas. "Ceo's zeggen ook dat het een fijne plek is om anderen aan de top te ontmoeten."

Ook politici zijn graag te gast. Al ontbreken dit jaar weliswaar onder anderen Joe Biden, Boris Johnson, Emmanuel Macron en Xi Jinping, er komen nog altijd tientallen hoogwaardigheidsbekleders, onder wie dus premier Rutte. Sörbom: "Er kan een discrete vorm van diplomatie bedreven worden, die op andere plekken niet kan. En soms is het WEF daar succesvol in."

Ze noemt als voorbeeld 1992, toen Nelson Mandela voor het eerst samen verscheen met de Zuid-Afrikaanse president De Klerk. Ook de toenadering tussen Griekenland en Turkije in de jaren 80 wordt toegeschreven aan Davos. "Ze kunnen in een ongedwongen sfeer met elkaar praten en politici vinden het er prettig", aldus Sörbom.