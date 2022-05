WHO: meer gevallen apenpokken, verdere stijging verwacht

Bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn wereldwijd nu in totaal 92 besmettingen met het apenpokkenvirus bekend en nog eens 28 vermoedelijke gevallen. Vrijdag meldde de organisatie nog 80 bevestigde gevallen.

De WHO gaat ervan uit dat er nog meer gevallen zullen opduiken, vooral omdat er in veel landen extra gecontroleerd wordt op aanwezigheid van het virus. Volgens de organisatie is het virus inmiddels vastgesteld in zeker twaalf landen waar de apenpokken doorgaans niet voorkomen. Het apenpokkenvirus komt normaal gesproken alleen voor in West- en Midden-Afrika.

In Nederland zijn er "enkele gevallen" vastgesteld, meldde het RIVM gisteren. Het rijksinstituut verwacht de komende dagen een stijging. Het virus is aangemerkt als A-ziekte, wat betekent dat artsen verplicht zijn besmettingen direct te melden.

Extra adviezen

Personen die in nauw contact stonden met besmette mensen die al symptomen hadden lopen het meeste risico. Het gaat bijvoorbeeld om hulpverleners. Zij moeten goed geïnformeerd worden om zo de uitbraak te stoppen, benadrukt de WHO. Ook zegt de VN-organisatie binnen enkele dagen met extra adviezen te komen.

De landen waar het virus volgens de WHO is vastgesteld zijn Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Portugal, Spanje, Zweden, Canada, de Verenigde Staten en Australië. Maar ook Israël en Zwitserland hebben inmiddels gevallen gerapporteerd. Volgens de WHO zijn onder de patiënten relatief veel mannen die seks hebben met andere mannen.

De Belgische viroloog Marc Van Ranst meldde gisteren dat in België het virus bij een vierde persoon is vastgesteld. Die nieuwe besmetting in België heeft volgens Van Ranst net als de andere drie een link naar het internationale festival Darklands, dat eerder deze maand plaatsvond in Antwerpen. Hij roept mensen die op het festival zijn geweest op om waakzaam te blijven op symptomen.