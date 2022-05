Dode en gewonden bij zwaar ongeluk met vier auto's in IJsselstein

Bij een zwaar verkeersongeluk in het Utrechtse IJsselstein met vier voertuigen is zaterdagavond een dode gevallen. Het gaat om een man van 29 jaar uit IJsselstein. Hij was een van de bestuurders van de vier voertuigen.

Drie mensen zijn gewond geraakt van wie er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht. De derde werd ter plaatse behandeld.

Het ongeluk gebeurde op de Utrechtseweg in IJsselstein. Wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen.

De hulpdiensten rukten met meerdere voertuigen uit, ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De brandweer moest eraan te pas komen om enkele inzittenden uit hun voertuigen te bevrijden. De weg was enkele uren afgesloten voor onderzoek.