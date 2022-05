Degradatie, dat kon er nog wel bij voor Heracles: 'De klap is heel erg groot'

"De klap is heel erg groot", stamelt de voormalig verdediger, die zijn doelstelling om de club in de eredivisie te houden niet haalde. "Om sfeer in de groep te brengen. Het moest een schokmomentje zijn, dat is niet gelukt."

"Het is een drama voor de hele club. We hebben de afgelopen dagen alles uit de kast gehaald om de kentering nog te krijgen. Dat is niet gelukt", baalt algemeen directeur Rob Toussaint. "De gifbeker moest blijkbaar helemaal leeg."

Het waren zulke mooie jaren geweest op het hoogste niveau. Met daarbij zelfs de eerste bekerfinale in de clubgeschiedenis en als kers op de taart het bereiken van Europees voetbal. En nu?

"Dat het minder wordt, dat absoluut", vreest Kolmschot. "Maar we zijn een gezonde club."

Toussaint wil het eerst allemaal laten bezinken. "Ik zit nu vol in de emotie, we moeten het er nu niet over hebben wat we anders hadden moeten doen. Later we daar op een later tijdstip rustig op terugkomen. We moeten weer door naar komend seizoen en deze prachtig mooie club terugbrengen naar het niveau waar die hoort."