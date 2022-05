Marseille grijpt Champions League-ticket, Metz en Bordeaux degraderen uit Ligue 1

Daardoor bleven er twee gegadigden over: Monaco en Marseille. Voorafgaand aan de laatste speelronde stonden ze in punten gelijk. Marseille had met nummer vijf Strasbourg op papier een lastigere tegenstander dan Monaco, dat nummer zeven RC Lens trof. Toch boekte Marseille een ruime overwinning (4-0). Ook AS Monaco stevende af op een zege, maar incasseerde diep in blessuretijd nog de gelijkmaker (2-2).

Om in aanmerking te komen voor het Champions League-ticket had Stade Rennais in elk geval een overwinning op Lille nodig. Dat gebeurde niet. Het werd 2-2 en Rennais mag zich gaan opmaken voor de kwalificatieronde van de Europa League.

Op de slotdag van de Franse competitie was het nog ongemeen spannend. De strijd om de Europese tickets lag nog volledig open en ook onderin was er nog niks beslist. De landskampioen was al wel een tijdje bekend: Paris Saint-Germain.

Daarmee was de beslissing gevallen. Olympique Marseille, dat dit seizoen begon in de Europa League en uitgeschakeld werd in de halve finales van de Conference League door Feyenoord, is verzekerd van de Champions League. Monaco is veroordeeld tot de derde voorronde van het hoogste Europese clubtoernooi en is daarin een van de mogelijke tegenstanders van PSV.

Degradatiestrijd

Hekkensluiter Bordeaux moest in de laatste speelronde winnen van Brest om kans te houden rechtstreekse degradatie te ontlopen. Bij winst was het dan ook nog afhankelijk van de resultaten van concurrenten FC Metz en St. Etienne. Die zege kwam er met 4-2. St. Etienne had echter precies genoeg aan het 1-1 gelijkspel tegen Nantes om niet rechtstreek uit de Ligue 1 te degraderen. Wel moet St. Etienne nog play-offs spelen voor lijfsbehoud.

Voor kampioen Paris Saint-Germain stond er niks meer op het spel en Metz werd met 5-0 aan de kant gezet. Kylian Mbappé, die vanavond bekendmaakte een nieuw driejarig contract te ondertekenen in Parijs, scoorde drie keer. Voor Metz was de nederlaag zuur. De club, die in 2019 promoveerde, zakte een plaatsje op de ranglijst en komt komend seizoen weer uit in de Ligue 2.