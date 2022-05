Fiorentina ten koste van Atalanta Europa in, Chiellini in stijl van het veld

Aan Giorgio Chiellini heeft het niet gelegen. Juventus sloot een teleurstellend seizoen in de Serie A af met een nederlaag bij Fiorentina (2-0), waarbij de verdediger door een hoofdwond het laatste fluitsignaal niet haalde.

De laatste speelronde in de Italiaanse competitie wordt in fasen afgewerkt. Nu waren de ploegen aan de beurt die nog streden om Europees voetbal, waarbij het Fiorentina lukte om op de laatste speeldag concurrent Atalanta Bergamo voor te blijven in de strijd om een Conference League-ticket.

Alfred Duncan en Nicolás González (penalty) scoorden in respectievelijk de extra tijd van de eerste en de tweede helft. Bij Juventus kreeg Matthijs de Ligt vlak voor tijd nog geel voor de nummer vier, de slechtste klassering voor De Oude Dame in elf jaar.

Lege handen voor Atalanta

Atalanta Bergamo, met Hans Hateboer, Teun Koopmeiners en Marten de Roon, liep tegelijkertijd in het mes tegen Empoli (0-1). Vier dagen nadat die club een oefenduel had verloren van Oekraïne, zorgde Leo Stulac vlak voor tijd dat er na een zeer matige reeks ook weer eens wat te juichen viel.