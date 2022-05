Freiburg-doelman Flekken kan bekerwinst tiental Leipzig niet voorkomen

Freiburg, dat voor het eerst in de finale stond, kwam via een pegel van Maximilian Eggenstein op 1-0. Oranje-international Flekken hield daarna Emil Forsberg en Willi Orban van de 1-1 af en dat deed ook Keven Schlotterberg door een inzet van Leipzig-topscorer Christopher Nkunku te keren.

RB Leipzig heeft na verloren finales in 2019 (tegen Bayern München) en 2021 (Borussia Dortmund) nu wel de DFB-Pokal in de wacht gesleept. In de bekerfinale in Berlijn stond het tegen het SC Freiburg van doelman Mark Flekken na verlenging 1-1, waarna Leipzig de penaltyserie met 4-2 won.

Flekken voorkwam met een knappe reactie op een schot van dichtbij dat Leipzig al binnen de reguliere speeltijd toesloeg.

In de verlenging was Freiburg dicht bij de 2-1, maar paal en lat stonden succes in de weg. In de strafschoppenserie volgde de koude douche. Aanvoerder Christian Günter schoot hoog over en Ermedin Demirovic trof de dwarsligger, terwijl Leipzig foutloos bleef.