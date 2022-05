Platte kar kantelt in Losser: 20 gewonden

In Losser, in de buurt van Enschede, is een platte kar met een groep mensen gekanteld. Er zijn 20 gewonden, meldt de politie, van wie er vier met een ambulance zijn vervoerd. De ernst van de opgelopen verwondingen is niet bekend. Meerdere ambulances en traumahelikopters rukten uit voor het ongeluk.

Hoeveel mensen er op de platte kar stonden is niet bekend. Het zou gaan om een voetbalteam dat kampioen is geworden en op de kar, voortgetrokken door een trekker, door Losser werd gereden. De politie onderzoekt waardoor het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

De omgeving rond het ongeluk is nog afgesloten voor politieonderzoek.