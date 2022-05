Brute kracht Verheydt maakt einde aan Eindhovense droom, ADO naar finale play-offs

FC Eindhoven blijft de club die het langst onafgebroken in de eerste divisie speelt. ADO Den Haag kende ondanks een nipte thuiszege weinig problemen in de return (1-2) en speelt aankomende week tegen Excelsior voor een terugkeer in de eredivisie.

Thomas Verheydt was wederom goud waard voor ADO, want de beresterke spits deelde Eindhoven al snel een mentale dreun uit door met een hard schot in de verre hoek te scoren. Nadat Collin Seedorf ook nog eens een bal langs zijn eigen keeper had gekopt, leek het verzet al snel gebroken.

ADO leek na een lang en hectisch seizoen op zijn laatste benen te lopen, maar de terugkeer van Verheydt na een schouderblessure was een enorme opsteker voor trainer Giovanni Franken. Want ook in de heenwedstrijd maakte hij met een knappe kopgoal en een assist al het verschil.

ADO nu tegen Excelsior

FC Eindhoven was afgelopen seizoen de nummer drie in de eerste divisie en deed dat met zeer attractief voetbal. In elke thuiswedstrijd werd gescoord, een traditie die in stand werd gehouden door een fraaie kopbal van Mawouna Amevor. Maar wel te laat om het nog spannend te maken.

In de strijd om een plek in de eredivisie speelt ADO Den Haag tegen Excelsior, dat Heracles na zeventien seizoenen onafgebroken op het hoogste niveau terug naar de eerste divisie stuurde.