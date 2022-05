Excelsior maakt pijnlijk eind aan rampseizoen Heracles, dat na 17 jaar degradeert

Vloet, verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk en door de achterdeur naar Kazachstan vertrokken. En Burgzorg, die in de winterstop voor een goed bedrag naar de Duitse Bundesliga kon verhuizen. Op een moment dat Heracles nog een keurige middenmoter was, die zelfs landskampioen Ajax nog punten had afgetroggeld.

Dallinga, de spits die met 32 goals in de competitie en drie in de play-offs al zo vaak het verschil maakte voor Excelsior. Die de Rotterdammers de stootkracht geeft die Heracles de laatste maanden mist, zonder de impulsen van de tussentijds vertrokken Rai Vloet en Delano Burgzorg.

Er was nog hoop na de midweekse zeperd (3-0) op Woudestein, trainer René Kolmschot had ter stimulatie zelfs een montage laten maken van de meest memorabele comebacks in het voetbal. Een geloof dat na een klein halfuur spelen werd aangewakkerd door een rake kopbal van Sinan Bakis, met zelfs kansjes op meer.

Heracles Almelo is gedegradeerd naar de eerste divisie. Na zeventien seizoenen onafgebroken op het hoogste niveau gaf Excelsior de Heraclieden in de play-offs na een rampjaar het laatste zetje (1-3).

In het nieuwe jaar ging het ineens van kwaad tot erger in Almelo, met zelfs vlak voor de play-offs het ontslag van trainer Frank Wormuth. De Duitser die de club in zijn eerste seizoenen nog drie keer op rij naar een plek in het linkerrijtje had geloodst.

De schok die vervanger Kolmschot met zijn elftal vooral teweegbracht, was hoe weinig er van al dat moois was overgebleven. Heracles was er in de heenwedstrijd zelfs nog genadig vanaf gekomen, met die marge van drie.

Trefzekere Tukker

En mentaal bleek het nu ook erg broos, toen na een behoorlijke eerste helft de eerste de beste tegenslag het einde van het eredivisieschap betekende. Kort na Dallinga scoorde ook Mats Wieffer, nota bene een echte Tukker in Rotterdamse dienst. En Nikolas Agrafiotis maakte vlak voor tijd de vernedering nog wat groter.

Excelsior speelt nu komende week twee wedstrijden tegen ADO Den Haag, met als inzet de plek van Heracles over te nemen in de eredivisie.