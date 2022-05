Door Real Madrid begeerde Mbappé kiest toch voor nieuw contract bij PSG

Daarmee komt er een einde aan een maandenlange transfersoap. Vanwege zijn transfervrije status was de 23-jarige Mbappé zeer gewild en met name Real Madrid werd door diverse media aan de spits gelinkt.

Kylian Mbappé speelt de komende seizoenen toch bij Paris Saint-Germain. De topspits wordt al een jaar in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid, maar tekent toch een nieuw driejarig contract in Parijs.

In 2017 betaalde PSG nog liefst 145 miljoen euro aan AS Monaco voor de toen 18-jarige Mbappé. De snelle aanvaller gold toen als een absoluut toptalent en maakte die status de afgelopen vijf jaar volledig waar.

Absolute sterspeler PSG

Met de Franse ploeg werd Mbappé in 2018 wereldkampioen en won hij in 2021 de Nations League. Bij PSG werd de aanvaller viermaal landskampioen. Het lukte (nog) niet om de in Parijs zo vurig gewenste Champions League te winnen; in 2020 werd de finale verloren van Bayern München.

Ondanks de aanwezigheid van andere vedettes als Lionel Messi en Neymar is Mbappé uitgegroeid tot de absolute sterspeler van PSG. Hij werd al driemaal topscorer van de Ligue 1 en staat met nog één duel te spelen ook dit seizoen met 25 treffers bovenaan de topscorerslijst.