Max laat zich direct zien bij PSV met assist, Feyenoord onderuit, AZ gelijk

Feyenoord onderuit

Na PSV slaagde ook Feyenoord er donderdagmiddag niet in zijn oefenwedstrijd te winnen, al was de tegenstander van de Rotterdammers een stuk aansprekender: Club Brugge. De Belgische topclub was met 2-1 te sterk.

Club Brugge kwam tien minuten na rust op een 1-0 voorsprong via zijn jonge centrumverdediger Odilon Kossounou. Nadat zomeraanwinst Mark Diemers gelijk had gemaakt namens Feyenoord (1-1), bezorgde Ruud Vormer de Belgen alsnog de overwinning (2-1).

Voor Feyenoord-trainer Dick Advocaat was het puzzelen onder de lat. Eerste keeper Justin Bijlow is op pad met Jong Oranje, terwijl tweede doelman Nick Marsman geblesseerd is. Ramón ten Hove mocht daardoor in de basis beginnen, maar hij viel al na een kwartier uit. Tein Troost verving hem.