Vrouwen Olympique Lyonnais onttronen Barcelona in Champions League-finale

De voetbalsters van Olympique Lyonnais hebben voor de achtste keer de Champions league gewonnen. De Franse ploeg, waar de Oranje-internationals Danielle van de Donk en Damaris Egurrola niet van de bank af kwamen, was in Turijn met 3-1 te sterk voor favoriet Barcelona, dat vorig jaar nog met de beker huiswaarts keerde. Olympique leek vastbesloten de felbegeerde trofee terug naar Lyon te halen. De Franse ploeg, die het clubtoernooi vijf keer op rij had gewonnen voordat Barcelona vorig jaar het stokje overnam, nam direct het initiatief. En dat betaalde zich al na zes minuten uit. Amandine Henry won eerst met een tackle een duel en haalde vervolgens vanaf bijna 30 meter verwoestend uit. De bal sloeg in de uiterste hoek binnen. 59ste Champions League-doelpunt Barcelona, met de pas onlangs van een blessure teruggekeerde Martens op de bank, oogde niet van slag en had via Jenifer Hermoso al snel weer langszij kunnen komen, maar de ervaren Spaanse stuitte op de knap reagerende Chileense keepster Christiane Endler. Even later voorkwam Selma Bacha dat Hermoso de bal kon binnentikken.

Amandine Henry in extase na haar prachtige 1-0 voor Lyon - Pro Shots

Lyon bleef loeren op de tegenstoot en dat leverde halverwege de eerste helft een volgende treffer op. Uit een afgemeten voorzet van de mee opgerukte linksachter Bacha kopte de vrijgelaten Ada Hegerberg onberispelijk de 2-0 achter Sandra Panos. Het was voor de pas 26 jaar oude Noorse spits, die al recordhoudster was, haar 59ste Champions League-wedstrijd in haar 60ste wedstrijd. Tien minuten later tekende zich een afstraffing voor de titelverdediger af, toen een Franse aanval afgeslagen leek, maar Hegerberg alsnog de kans kreeg Catarina Macario te bereiken voor een intikker. Hegerberg nam even later zelf het Spaanse doel onder vuur, maar deze keer kon Panos redding brengen. Slimmigheidje Nog voor rust slaagde Barcelona wat terug te doen en zicht te houden op titelprolongatie. Caroline Hansen vond Alexia Putellas die de bal ineens op de slof nam: 3-1.

Lieke Martens wacht gespannen af wat Kadeisha Buchanan gaat doen - AFP