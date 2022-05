Een arrestatieteam heeft een man opgepakt in een trein op station Leiden CS. De trein werd uit voorzorg ontruimd omdat het vermoeden bestond dat er een man met een wapen in zat.

Bij de man die is aangehouden, is geen wapen gevonden, meldt de politie. Hij is aangehouden voor het bezit van verdovende middelen, zegt een woordvoerder.

Het treinverkeer van en naar Leiden heeft ruim een uur stilgelegen. De dienstregeling is rond 21.30 weer opgestart.