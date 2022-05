Het vliegtuig zou een "ontdekkingsvlucht" maken van van maximaal 30 minuten over de bergen in de nabije omgeving van Versoud, binnen een straal van maximaal 40 km. Het maximumaantal passagiers is vier met een maximum van drie volwassenen. Daarom zou er mogelijk ook een kind onder de slachtoffers zijn. Dat is nog niet bevestigd.

Bij het bergen van het vliegtuig troffen de hulpdiensten verkoolde lichamen aan. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.