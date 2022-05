Toch nog hoofdprijs voor Van Bronckhorst: 'Het was een erg veeleisende week'

Giovanni van Bronckhorst heeft drie dagen na de verloren Europa League-finale zijn eerste seizoen met Rangers FC toch afgesloten met een hoofdprijs. Door een zege na verlenging op Heart of Midlothian (2-0) werd de Scottish Cup gewonnen.

"We hebben zo hard gewerkt en zijn zo ver gekomen in Europa en de beker. Maar uiteindelijk wil je als beloning iets in handen hebben", vertelde Van Bronckhorst aan Premier Sports TV. "We hebben vanavond een groot feest en gaan morgen op vakantie."

Ondanks het overwicht van Rangers was Hearts het dichtst bij een goal in de reguliere speeltijd, maar Ellis Simms raakte de paal.

Van Bronckhorst had daarna een gouden hand van wisselen, want de invallers Ryan Jack en Scott Wright maakten vroeg in de verlenging het verschil. Daardoor hoefde het niet weer op penalty's aan te komen, zoals woensdag in Sevilla.

Na 13 jaar weer bekerwinst

"Het was een erg veeleisende week met de finale, het afscheid van materiaalman Jimmy Bell en de druk om nu de trofee te pakken", aldus Van Bronckhorst, die in november Steven Gerrard opvolgde. "Dit geeft veel energie."

Voor Rangers was het de 34ste keer dat het belangrijkste bekertoernooi van Schotland werd gewonnen. En de eerste keer sinds 2009.