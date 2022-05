Automobilist crasht na achtervolging door de politie op de A50

De politie Gelderland heeft de bestuurder van een auto aangehouden na een achtervolging over de A1 en A50 waarbij snelheden boven de 200 kilometer per uur werden aangetikt.

Tijdens de vluchtpoging werden volgens Omroep Gelderland de pylonen van een afzetting van Rijkswaterstaat platgereden bij Beekbergen. De auto crashte en vloog in brand op de A50 bij de afrit Schaarsbergen, in de buurt van Arnhem. De twee inzittenden konden door de politie uit de auto worden gehaald.

De achtervolging begon op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn nadat agenten geprobeerd hadden de auto aan de kant te zetten vanwege het rijgedrag van de bestuurder. Die negeerde het stopteken en ging er met hoge snelheid vandoor.

De inzittenden van de auto zijn volgens de politie door de crash niet gewond geraakt. De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau. Volgens Omroep Gelderland was de auto niet verzekerd en had een verlopen APK.