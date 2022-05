Racisme-rel en vuurwerk: Pinoké droogt Amsterdam af in verhitte burenruzie

Het donderde boven de hockeyvelden aan de rand van het Amsterdamse Bos. Het tweede duel in de halve finales van de play-offs tussen Pinoké en Amsterdam was al voordat er één stick had gezwaaid een verhitte confrontatie.

Dat Pinoké zaterdagmiddag won (3-0) en zich voor het eerst in de clubhistorie plaatste voor de finale, betekent waarschijnlijk niet dat de rust op het sportpark terugkeert.

De burenruzie in Amsterdam-Zuid ontvlamde vorige week zondag toen Amsterdam-aanvoerder Mirco Pruyser in de slotfase van het eerste duel Pinoké-doelman Hidde Brink een duw tegen de helm gaf nadat Pruyser eerst woedend verhaal was gaan halen bij de scheidsrechter na een afgekeurde goal, die de winnende 3-2 had opgeleverd.

'Racistisch bejegend'

Pinoké won het verhitte duel vervolgens na shoot-outs en de hockeybond KNHB schorste naar aanleiding van het duel Pruyser 'vanwege een voorval', waardoor Amsterdam zijn aanvoerder vanmiddag miste in het belangrijke tweede duel.

Na afloop van het openingsduel kwamen meerdere klachten binnen bij de bond van zowel Amsterdam als Pinoké. Een van die klachten had te maken met een confrontatie die plaatsvond na het laatste fluitsignaal.

Daarbij zou een speler van Amsterdam "racistisch zijn bejegend door een tegenstander", dat meldde Amsterdam een uur voor de wedstrijd in een Instagram-post op het account van het eerste elftal.