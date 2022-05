Toppaard De Sjiem van voormalig olympisch kampioen Dubbeldam overleden

De Sjiem is 33 jaar oud geworden. Dat is vrij oud voor een paard, de dieren worden gemiddeld 25 tot 30 jaar.

Springruiter Jeroen Dubbeldam heeft vanmiddag het overlijden van zijn toppaard De Sjiem bekendgemaakt. Het duo veroverde in 2000 op de Olympische Spelen in Sydney de gouden medaille.

Jeroen Dubbeldam behaalde in Sydney met zijn paard De Sjiem indivueel goud op het onderdeel springen. Andere Tijden Sport maakte deze aflevering over de onvoorwaardelijke liefde tussen het onhandelbare maar briljante springpaard en de ruiter.

"Met pijn in het hart nemen we vandaag afscheid van De Sjiem", schrijft Dubbeldam op Facebook. "Ik ben dankbaar voor het geweldige succes dat je me gebracht hebt. Maar nog meer voor de lessen die je me hebt geleerd en de tijd die we samen hebben doorgebracht, Je was een vriend, en leraar en een metgezel. Je maakte mij beter, als ruiter en als persoon."

Koning van de stal

De schimmel deed in 2005 voor het laatst mee aan een wedstrijd en is sindsdien met pensioen. De stal van Dubbeldam in het Twentse Weerselo is naar De Sjiem vernoemd. "Hij is nog altijd de koning van de stal", schreef de ruiter eerder.

In de barrage van de olympische finale bleven Dubbeldam en De Sjiem als enige foutloos. Daarmee werd Dubbeldam de eerste Nederlandse olympisch kampioen in het individuele springconcours.

In 2001 won Dubbeldam met De Sjiem ook de prestigieuze GP van Aken.