Bijrol Nederlandse atleten bij Diamond League in Birmingham

Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber hebben bij Diamond League-wedstrijden in Birmingham geen rol van betekenis kunnen spelen op de 400 meter. Bonevacia werd zesde in 46,37 en Dobber kwam in zijn eerste race van het seizoen na 47,61 als negende en laatste over de finish.

Matthew Hudson-Smith, de Europees kampioen van 2018, zegevierde in 45,32. Hij liet de Amerikanen Bryce Deadmon, Kahmari Montgomery en Vernon Norwood (winnaars van vooral estafettemedailles) achter zich.

Het programma werd afgesloten met twee estafettes over 4x100 meter. Bij de mannen eindigden Joris van Gool, Taymir Burnet, Hensley Paulina en Raphael Bouju als vierde in 38,88. De zege ging in 38,31 naar Canada, voor Frankrijk (38,41) en Groot-Brittannië (38,66).

Bij het vrouwenkwartet, bestaande uit Demi van den Wildenberg, Zoë Sedney, Minke Bisschops en Naomi Sedney, ging het al bij de eerste wissel mis.

Brown verrast op sprint

Aaron Brown won verrassend de 100 meter bij de mannen. De pas 19-jarige Canadees hield met 10,13 onder anderen Yohan Blake en Andre Degrasse achter zich.