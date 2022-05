Groenewegen sprint voor vierde keer naar zege in Veenendaal-Veenendaal

"Het was behoorlijk hectisch, met voortdurend draaien en af en toe een heuveltje", analyseerde Groenewegen, die vol lof was over de organisatie van de eendagskoers. "Met veel versmallingen in het parcours zou je zeggen dat het best gevaarlijk is, maar het is heel goed dat ze er veel bochten in hebben gelegd. Respect voor de organisatie."

Groenewegen won Veenendaal-Veenendaal ook al in 2015, 2016 en 2018. De afgelopen twee edities werden geschrapt vanwege de toen geldende coronamaatregelen.