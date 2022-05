García grijpt de macht in Ronde van Burgos: ritzege en leiderstrui

Mavi García heeft de macht gegrepen in de Ronde van Burgos. De Spaanse renster van ADQ kwam na 113,4 kilometer solo aan op de Ojo Guarena en nam de leiding over van Jennifer Ducuara uit Colombia.

Het duo had al snel meer dan een halve minuut te pakken. In de achtervolgende groep was het onrustig en het gat werd tot de voet van de slotklim (1,4 kilometer lang à 3,8%) nauwelijks kleiner.

Op de laatste beklimming van de dag liep de voorsprong een stuk sneller terug, maar niet snel genoeg. García reed weg bij Muzic en soleerde naar de ritzege en de leiderstrui. Ook de Française bleef nog uit de klauwen van de achtervolgsters. Het is voor García haar eerste zege van het seizoen. Zondag is de laatste etappe van de Ronde van Burgos.