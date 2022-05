Yates wint zware heuvelrit rond Turijn, Carapaz neemt roze over van López

De veertiende etappe van de Giro d'Italia, 147 kilometer door heuvelachtig terrein van Santena naar het hemelsbreed 20 kilometer verderop gelegen Turijn, is gewonnen door Simon Yates. De Brit liet op de slotklim drie medevluchters achter zich. De Ecuadoraan Richard Carapaz finishte op vijftien tellen als derde en nam de roze leiderstrui over van Juan Pedro López, die als tiende over de streep kwam en 4.25 moest toegeven op de winnaar. Dumoulin stapt af Nadat Mathieu van der Poel er vanuit de start meteen in zijn eentje vandoor was gegaan - maar uiteraard weer werd ingerekend - en oud-winnaar Tom Dumoulin gedesillusioneerd de Giro had verlaten, liet de Bora-formatie met onder anderen Wilco Kelderman, kopman Jay Hindley en Emanuel Buchmann zich flink gelden.

De Bora-formatie trekt eraan in het peloton - AFP

De een na de ander moest passen onder impuls van Bora. Met name Kelderman fietste zich flink in het zweet voor zijn de kansrijke klassementsrenners in zijn ploeg. Achter de sleurende Amersfoorter had Thymen Arensman, die ook nog eens te kampen kreeg met materiaalpech, moeten lossen en was Bauke Mollema in een afdaling onderuit gegaan. Carapaz waagt het erop Vlak voor de tweede beklimming van de Superga (5 km à 8%) zat het werk voor Kelderman erop en loste hij bij de groep favorieten, met nog steeds ook rozetruidrager López in hun midden. Het ging de Spanjaard van Trek echter te hard, toen Carapaz, de nummer twee in het klassement op 12 seconden achterstand, demarreerde en het solo probeerde.

Richard Carapaz demarreert - AFP