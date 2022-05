Taxichauffeurs in Amsterdam betrapt op rijden onder invloed van drugs

De Amsterdamse politie heeft gisteravond vijf taxichauffeurs opgepakt die onder invloed van drugs reden. Drie van hen hadden op dat moment ook een klant in de auto. De chauffeurs testten positief op cocaïne, thc (de werkzame stof in wiet), amfetamine en/of methamfetamine (crystal meth).

In totaal zijn gisteren zo'n vijftig taxichauffeurs gecontroleerd, meldt AT5/NH Nieuws. Tien procent bleek dus in min of meerdere mate onder invloed van drugs.

Een taxichauffeur spande de kroon, schrijft de politie op Instagram. Hij werd betrapt omdat hij tot twee keer toe een passagier oppikte op een manier die niet is toegestaan - de boete daarvoor kan oplopen tot 5500 euro. Ook bleek hij te rijden onder invloed van drugs. De politie legde de man een rijverbod op voor 24 uur, maar nog geen drie kwartier later bleek dezelfde chauffeur opnieuw achter het stuur te zitten.

Ander beroep

Rijden tijdens een rijverbod is een misdrijf. De politie nam de taxipas van de chauffeur in. "Wij verwachten dat deze chauffeur de komende jaren een ander beroep zal moeten uitvoeren", aldus een politiewoordvoerder.

Bij de controle gisteravond zijn ook boetes uitgedeeld voor technische gebreken, verkeersovertredingen en frauduleuze handelingen in de boordcomputer.