Handbalsters Venlo winnen weer van VOC en zijn voor de eerste keer landskampioen

HandbaL Venlo is na een tweede zege op VOC in de play-offs om de landstitel (best-of-three) kampioen van Nederland geworden. Het is de eerste hoofdprijs in de geschiedenis van de club. In een uitverkochte sporthal in Noord-Limburg gingen beide ploegen in de eerste helft een tijdje gelijk op. Venlo sloeg bij 5-5 een gaatje en liep tien minuten voor rust uit naar een 12-9 voorsprong. Zowel VOC als Venlo dook in die fase vaak en gemakkelijk op voor het doel, maar de thuisploeg ging iets beter met de kansen om. Toch speelde VOC zuiverder dan in het eerste duel, dat door een flink aantal slordige momenten verloren ging.

VOC vocht tegen Venlo voor een laatste kans - Orange Pictures

Daarbij konden de Amsterdammers rekenen op de uitblinkende keepster Romy Verweij. Met een aantal uiterst knappe reddingen zorgde zij ervoor dat Venlo niet verder uitliep. VOC zag zodoende kans zich terug te vechten, waardoor het bij rust 16-16 stond. In de tweede helft lag het tempo in Limburg hoog. Venlo - gesteund door het thuispubliek - voelde dat de eerste hoofdprijs in de historie van de club binnen handbereik was en stond lang twee of drie punten voor.

2019: kantelpunt voor Venlo Drie jaar geleden besloot HandbaL Venlo het over een andere boeg te gooien. De mannentak van de club werd opgeheven. Alle middelen worden sindsdien gebruikt voor het vrouwenteam. Er werd een vijfjarenplan gemaakt om met die ploeg de hegemonie van Dalfsen en VOC te doorbreken. Het leverde in 2019 de bekerfinale op en dit seizoen werd voor het eerst Europees gespeeld. Nu heeft de club de allereerste landstitel dus binnen.