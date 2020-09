Loetsenko wint Tourrit naar Mont Aigoual, favorieten vallen elkaar niet aan

Loetsenko soleert naar zege op Mont Aigoual na lange dag in de aanval - NOS

De Kazach Aleksej Loetsenko heeft een lange dag in de aanval beloond met de ritzege in de zesde etappe van de Ronde van Frankrijk. Loetsenko won de rit naar de top van de Mont Aigoual voor de Spanjaard Jesús Herrada, die een kleine minuut later over de finish kwam. Twaalf kilometer voor de streep kwamen de renners boven op de zwaarste klim van de dag, de Col de la Lusette (eerste categorie). Aanvallen tussen de klassementsrenners bleven daarop uit. Yates behoudt het geel De gele trui van de Engelsman Adam Yates kwam niet in gevaar. Yates behoudt zijn voorsprong van drie seconden op Primoz Roglic en zeven seconden op Tadej Pogacar. Julian Alaphilippe, die woensdag de gele trui verloor na een tijdstraf voor het aannemen van een bidon, sprintte naar de vijfde plaats als eerste renner van het peloton. Een attente en sterke Bauke Mollema werd zesde.

Een gretige Alaphilippe perst er een sprintje uit, Mollema geeft niet veel toe - Reuters

Op de Col de la Lusette bepaalden de renners van Ineos, helpers van Egan Bernal, het tempo. "Dat vonden we prima", reageerde Tom Dumoulin van Jumbo-Visma, dat de vorige twee etappes won. "We hoeven ons niet elke dag te laten zien." Mollema toonde zijn kracht wel door achter Alaphilippe aan te sprinten in de laatste meters. "Ik was verbaasd dat Bernal het gaatje moest laten. Hij zei op tweehonderd meter van de finish tegen Michal Kwiatkowski 'doe maar rustig aan'. Misschien was hij niet super of wilde hij niet harder gaan." "Ik had nog wel een sprintje in de benen. Dit soort finishes liggen mij wel goed, het was niet al te steil."

Waar woensdag geen enkele renner trek had in een plekje in de kopgroep trokken na de start in Le Teil acht renners ten aanval. Daarbij niet de minste namen, want zes van de acht renners had al eens een etappe gewonnen in een grote ronde. Naast Loetsenko en Herrada demarreerden regerend olympisch kampioen Greg Van Avermaet, Edvald Boasson Hagen, Nicholas Roche, Rémi Cavagna, Daniel Oss en de jarige Neilson Powless uit het peloton. Alleen de laatste twee wonnen niet eerder een rit in een grote ronde, Van Avermaet en Boasson Hagen zegevierden als enigen eerder in de Tour.

Greg Van Avermaet en Nicholas Roche zijn twee van de acht renners uit de kopgroep in etappe 6 - AFP

De acht koplopers kregen een maximale voorsprong van ruim zes minuten op het peloton, dat met name door Yates' ploeggenoten van Mitchelton-Scott en Ineos werd gecontroleerd. Het tempo in het peloton lag echter dusdanig laag dat op de klim op de Col de la Lusette duidelijk werd dat de aanvallers zouden gaan strijden om de dagzege. Solo over de streep Loetsenko ging er met Powless vandoor, maar de Amerikaan kon hem niet volgen. In de laatste twaalf kilometer, die weliswaar omhoog liepen maar waar geen punten voor het bergklassement konden worden verdiend, liet Loetsenko zich niet meer inhalen. Hij is de eerste Kazach die een Touretappe wint sinds Alexander Vinokourov in 2010.