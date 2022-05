Oud-winnaar Dumoulin stapt af in voor hem teleurstellende Giro d'Italia

Met zijn opgave komt er voor Dumoulin een einde aan een wisselvallige, maar over het algemeen teleurstellende Giro. Samen met de jonge Noor Tobias Foss deelde hij het kopmanschap van de Nederlandse ploeg, maar beiden speelden geen rol van betekenis in het klassement. Dumoulin stond 31ste in het klassement.

Groot verlies op Etna

Met een derde plaats in de tijdrit op de tweede dag van de Ronde van Italië begon Dumoulin nog veelbelovend. Maar drie dagen later verloor hij op de eerste serieuze beklimming naar de Etna al negen minuten.

Met een lange vlucht in de zevende etappe leek Dumoulin zich weer te herstellen van die tegenvaller. Hij hielp daar bovendien ploeggenoot Koen Bouwman aan een fraaie etappezege en werd zelf vierde.

Het bleek de laatste keer dat Dumoulin zich van voren liet zien in Italië. De Giro was dit jaar zijn hoofddoel. In principe zal hij niet van start gaan in de Tour de France komende zomer.

De Giro was voor Dumoulin zijn eerste grote ronde sinds het najaar van 2020. Vorig jaar stond hij enige tijd aan de kant wegens mentale problemen.

Ook Bol naar huis

Dumoulin is niet de enige Nederlander die vandaag de Giro verliet; Cees Bol ging niet meer van start. De sprinter van DSM kende een teleurstellende ronde, met een dertiende plaats in de derde etappe als beste resultaat.

Er zijn door de opgaves van Dumoulin en Bol nog vijftien Nederlanders in koers in de Giro. Van hen staat Thymen Arensman het hoogst in het klassement. De 22-jarige renner van DSM heeft de elfde plaats in handen.