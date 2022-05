Labor wint verkiezingen Australië, premier Morrison erkent verlies

Naast de coalitiepartijen en de Labor-partij deed ook een aantal onafhankelijke partijen mee. Zij voerden vooral campagne op het klimaat, een thema dat de andere partijen bewust uit de weg gaan. Klimaat is een zeer gevoelig thema in het politieke landschap, schrijft correspondent Meike Wijers. "Al jaren woedt een 'klimaatoorlog'."

De verkiezingen werden gezien als een nek-aan-nekrace tussen de regeringscoalitie van de conservatieve Liberals en de boerenpartij Nationals enerzijds en de Labor-partij anderzijds. De coalitie van Morrison behaalde bij de verkiezingen in 2019 een krappe meerderheid. Labor is nu vier zetels verwijderd van een meerderheid van 76.

De Labor-leider ging ook in op zijn "eenvoudige komaf", en dat die geen belemmering hoeft te zijn voor succes. "Ik wil dat elke ouder zijn kind kan vertellen waar je ook woont of waar je vandaan komt: in Australië staan de deuren van kansen voor ons allemaal open." Albanese werd opgevoed door een alleenstaande moeder in een arbeidersmilieu in Sydney.

Australië-correspondent Meike Weijers:

"Premier Scott Morrison zei in zijn toespraak waarin hij de nederlaag erkende dat hij en zijn partij het goed hebben gedaan, en dat hij over drie jaar zijn partij, de Liberal Party, graag weer in de regering ziet. Maar dit is een heel duidelijke en heftige nederlaag voor zijn partij. De strijd met Labor leek op basis van de peilingen veel spannender te worden. Zo zie je maar dat de peilingen niet altijd kloppen.

Wat wel is uitgekomen, is dat Australiërs hebben gekozen voor klimaat. In zijn overwinningstoespraak zei Anthony Albanese dat hij de zogenaamde 'klimaatoorlog' wil beëindigen. Toch is zijn klimaatplan niet veel ambitieuzer dan dat van de huidige regeringscoalitie.

Veel Australiërs hebben te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zoals bosbranden, overstromingen en droogte. Een van de belangrijkste redenen van het verlies van de Liberals is dat de partij geen ambitieus klimaatplan had. Dat van Labor is iets steviger maar in vergelijking met andere westerse landen is het ook weinig ambitieus.

Daarom zijn er dit keer ook veel stemmen naar de onafhankelijke partijen en de Groene partij gegaan. Het kan dat Labor een minderheidskabinet moet vormen, dan zijn ze erg afhankelijk van de steun van deze groepen. Albanese moet toenadering zoeken om het met deze partijen eens te worden over klimaatbeleid."