SCHC slaat terug tegen Den Bosch en sleept derde finalewedstrijd uit het vuur

SCHC heeft op bezoek bij Den Bosch een derde finalewedstrijd af weten te dwingen. Een treffer uit een strafcorner van Yibbi Jansen was genoeg voor een krappe en zwaarbevochten zege. Het beslissende duel tussen de twee ploegen is morgen om 13.15 uur.

Den Bosch had woensdag op bezoek in Bilthoven al een flinke dreun uitgedeeld aan SCHC, door daar met 3-1 te winnen. Toch toonde Stichtsche in de beginfase aan de hoop op een ommekeer nog niet te zijn verloren. Winst was nodig om er een derde en beslissende play-off uit te slepen.

Kansen SCHC

In de eerste minuten zette de ploeg, die in 2015 voor het laatst in de kampioensfinales stond, dan ook behoorlijk aan. Het leverde al snel een aardige mogelijkheid voor Miloe Jaeger op, maar haar inzet werd met de voet gestopt door keepster Josine Koning.

Het deed Den Bosch beseffen dat de strijd nog niet gestreden was. Via Noor Omrani en Frédérique Matla werd ook de thuisploeg wat gevaarlijker.

In de slotfase van de eerste helft ging SCHC weer wat nadrukkelijker op zoek naar de voorsprong, maar die werd net niet gevonden.