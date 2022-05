Leclerc pakt pole ondanks spin, Verstappen kwalificeert zich als tweede

Charles Leclerc heeft Max Verstappen afgetroefd in de strijd om poleposition in de Grand Prix van Spanje. De twee concurrenten in de WK-stand konden om uiteenlopende redenen slechts één snelle ronde afleggen in het laatste deel van de kwalificatie.

Leclerc spinde aan het einde van zijn eerste snelle ronde, omdat hij te veel risico nam. De Ferrari-coureur herstelde zich met een superronde, waarin hij ruim 0,3 seconde sneller was dan Verstappen. De Limburger moest juist zijn laatste snelle ronde afbreken met een technisch probleem.

De DRS in de achtervleugel van de Red Bull opende niet door een mankement, waardoor een snelle tijd onmogelijk was. "Al met al is een plek op de eerste startrij een goed resultaat. Maar natuurlijk had ik graag die laatste ronde afgemaakt", berustte Verstappen in zijn tweede plek.

DRS-probleem snel te verhelpen

Het DRS-probleem is volgens Verstappen eenvoudig op te lossen voor de race van morgen. "We hebben het vorig jaar ook een aantal keer gehad, onder meer in Zandvoort en bij een aantal trainingen. Toen was het snel te verhelpen."

Leclerc, die alweer zijn vierde pole van het seizoen pakte, vertelde dat de spin zijn eigen schuld was. "Daarna lag er veel druk op me, want ik had nog maar één kans. Ik probeerde de ronde te kopiëren, maar deed het in bocht 14 waar ik de schuiver maakte iets rustiger aan."