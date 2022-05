Deense politie zoekt Nederlander wegens brute mishandeling

De Deense politie is een klopjacht gestart op een 24-jarige Nederlander die ervan wordt verdacht een man te hebben mishandeld in een woning in Kopenhagen. De politie noemt de mishandeling bijzonder wreed.

Het 25-jarige slachtoffer werd vorig weekend meerdere keren in zijn lichaam gestoken, zijn wang werd opengereten en zijn linkeroor werd eraf gesneden. "Vanwege de aard van de mishandeling doen we een beroep op iedereen die iets heeft gezien of weet waar de verdachte is", schrijft de politie in een persbericht.

De politie beschouwt de verdachte, Yahye O., als gevaarlijk. Mensen die hem zien moeten hem niet zelf aanspreken, maar de politie bellen.

Over de huidige toestand van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verdenkt naast O. nog een andere man van de mishandeling. Die ander, een 20-jarige man, werd dinsdag aangehouden.

Gevlucht

De Deense politie vermoedt dat O. niet meer in Denemarken is. "We denken dat hij verblijft in, of heeft gereisd door Zweden, Noorwegen - het gebied rond Oslo - en Noord-Duitsland", schrijft de politie. "Maar omdat de verdachte een Nederlander is en banden heeft met Groot-Brittannië, zoeken wij ook in deze landen naar hem."

De politie heeft contact met hun collega's in het buitenland, "maar we hebben ook de hulp van het publiek nodig".